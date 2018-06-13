Американский президент Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.

Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.

По его словам, "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем".

Как написал Дональд Трамп в своем Twitter, экс-президент США Барак Обама называл КНДР "самой большой и опасной проблемой".

"Больше нет, сегодня можно спать спокойно", - заключил Трамп.

От премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лун стало известно, что принимающая сторона потратила на встречу 15 миллионов долларов, однако, по его словам, эти вложения обязательно вернутся. Следить за безопасностью мероприятия будут более 20 тысяч военных.

Напомним, что путь к встрече был непростым: Трамп много раз отказывался от встречи, потом вновь решаясь прилететь на саммит.

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