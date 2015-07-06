Украина на пути реформ: Саакашвили ищет таланты в соцсетях

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили разместил объявление о наборе "команды реформаторов" в социальной сети Facebook.

"Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму". (перевод поста)

В настоящий момент в команду реформаторов Украины требуются: PR-менеджеры, юристы, инвестиционные аналитики, копирайтеры и много,кто еще.

Основное требование, по сути, одно -

кандидаты должны свободно владеть английским языком.

Их ждут великие дела...

В общем, уже понятно, что реформами на Украине будут заниматься "самородки", которых гениальный реформатор "намоет" на просторах интернета.

Интересно, а кто будет оплачивать сей "банкет"? Неужели опять, как в бытность Саакашвили одесским губернатором, США?

Кстати, вот, что тогда об источниках финансирования "команды Саакашвили" писала "Правда.Ру"

Зарплату "команде Саакашвили" в Одессе будут платить США

Губернатор Одессы Михаил Саакашвили сегодня провел встречу с американским послом Джеффри Пайеттом. В ходе совещания новоиспеченный украинский политик и гражданин договорился с американским дипломатом о том, что именно США будут выделять команде Саакашвили деньги за их деятельность.

Американскую зарплату будет получать и сам Саакашвили, пишет РИА Новости. Обсуждалась и переподготовка одесских полицейских — повышать их квалификацию приедут калифорнийские стражи порядка.

"В рамках одесского антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать средства на заработные платы новой команде Саакашвили", — так написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Правда.Ру писала, что во время своего визита в Одессу Джеффри Пайетт объяснил, зачем этот город нужен американцам. Он заявил, что Одесса является "лабораторией для американской поддержки коренных антикоррупционных реформ".

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