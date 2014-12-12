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Источник Правда.Ру

Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.

Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Он особо подчеркнул, что "диалог с так называемыми самопровозглашенными республиками Донбасса не имеет никаких перспектив".

"Если в течение года Киев не сможет мирно решить донбасский конфликт, придется применять план Б, к которому — признаюсь — президентская администрация прибегать не хочет", — сказал Кулеба.

Что это за план, министр рассказать не посчитал нужным. Видимо, чтобы придать ему значимость за счет повисшей в воздухе интриги.

Впрочем, ни в Донецкой, ни в Луганской республиках запугать ему вряд ли кого-то удалось: за годы вооруженного противостояния их уже чем только не стращали.

Напомним только одну "придумку" Киева, о которой ранее писала "Правда.Ру".

В Киеве снова приказали уничтожить все наличные деньги в банках ЛНР и ДНР

Все деньги, которые нельзя вывезти из неподконтрольных Киеву территорий, должны быть уничтожены.

Приказ регулятора об уничтожении банковских денег на территории республик опубликован на его официальном сайте.

"Банк в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей на основании распоряжения Национального банка повреждает наличные растворами, окрашиванием или склеиванием, штампом "неплатежные", обрезанием/обжиганием 50% общей площади купюры или иными способом, обеспечивающим потерю платежных признаков денежных знаков", — гласит документ.

Напомним, две недели назад на окраине Донецка местный житель обнаружил 50 мешков с порезанными деньгами. Как позже сообщил журналист Spiegel Мориц Гатман, которому местный житель показал находку, "было 50 мешков".

"Привезли две недели назад ночью 50 мешков с этими резаными купюрами, выбросили в поле и уехали. Рядом лежали какие-то документы украинского банка БТА. Там есть всякие банкноты: и 10, и 20, и 100, и 500", — написал журналист.

В августе глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что на территориях ЛНР и ДНР банки уничтожают наличные деньги, перед этим сделав пересчет под камеру.

"Это лучше, чем сдать все деньги врагу", — заявила она.

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лнр днр киев дмитрий кулеба

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

кризис актриса черногория коронавирус елена воробей

Кабмин Украины принял решение о продлении запрета на экспорт масок

Мир » Бывший СССР » Украина

Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт медицинских масок и перчаток до 1 июля.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения… на срок до 1 июля 2020 года. Фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе заседания правительства.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз товаров противоэпидемического назначения из Украины был введен с 12 марта по 6 июня.

маски кабмин украина игорь петрашко

Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Мир

Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

twitter соцсети дональд трамп

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

пожар прокуратура херсонская область

Украина решила шантажировать МВФ дефолтом

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.

мвф дефолт кризис украина кредиты мвф
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