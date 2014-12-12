Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР

Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.

Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Он особо подчеркнул, что "диалог с так называемыми самопровозглашенными республиками Донбасса не имеет никаких перспектив".

"Если в течение года Киев не сможет мирно решить донбасский конфликт, придется применять план Б, к которому — признаюсь — президентская администрация прибегать не хочет", — сказал Кулеба.

Что это за план, министр рассказать не посчитал нужным. Видимо, чтобы придать ему значимость за счет повисшей в воздухе интриги.

Впрочем, ни в Донецкой, ни в Луганской республиках запугать ему вряд ли кого-то удалось: за годы вооруженного противостояния их уже чем только не стращали.

Напомним только одну "придумку" Киева, о которой ранее писала "Правда.Ру".

В Киеве снова приказали уничтожить все наличные деньги в банках ЛНР и ДНР

Все деньги, которые нельзя вывезти из неподконтрольных Киеву территорий, должны быть уничтожены.

Приказ регулятора об уничтожении банковских денег на территории республик опубликован на его официальном сайте.

"Банк в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей на основании распоряжения Национального банка повреждает наличные растворами, окрашиванием или склеиванием, штампом "неплатежные", обрезанием/обжиганием 50% общей площади купюры или иными способом, обеспечивающим потерю платежных признаков денежных знаков", — гласит документ.

Напомним, две недели назад на окраине Донецка местный житель обнаружил 50 мешков с порезанными деньгами. Как позже сообщил журналист Spiegel Мориц Гатман, которому местный житель показал находку, "было 50 мешков".

"Привезли две недели назад ночью 50 мешков с этими резаными купюрами, выбросили в поле и уехали. Рядом лежали какие-то документы украинского банка БТА. Там есть всякие банкноты: и 10, и 20, и 100, и 500", — написал журналист.

В августе глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что на территориях ЛНР и ДНР банки уничтожают наличные деньги, перед этим сделав пересчет под камеру.

"Это лучше, чем сдать все деньги врагу", — заявила она.

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