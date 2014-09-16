Украина отказалась закрепить в Конституции особый статус Донбасса

В ходе состоявшейся 14 мая онлайн-встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская делегация отказалась закреплять особый статус ДНР и ЛНР в конституции страны.

Более того, как сообщил Борис Грызлов, представляющий в контактной группе Россию, Киев отказался от диалога с представителями Донбасса, в связи с чем видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) оказалась на грани срыва.

Напомним, особого статуса для себя ДНР и ЛНР добиваются с 2014 года.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

ДНР требует особого статуса для Донецкой и Луганской областей

Первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин заявил, что Донецкая и Луганская области на Украине должны обладать особым статусом в их административных центрах.

"Мы со своей стороны ведем речь о территориях бывших Донецкой и Луганской областей, их административной границе. Мы не претендуем на другую территорию Украины, но настаиваем на том, что эта территория наша, и мы должны будем нести за нее ответственность", - цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил предоставить Донецкой и Луганской областям право на особый порядок управления на три года. Порошенко заявил об этом на совещании с руководителями депутатских фракций Верховной рады, передаёт ИТАР-ТАСС. По его словам, за это время будет возможность реализовать вопросы глубокой децентрализации, которая также должна быть предметом внесения соответствующих изменений в Конституцию.

Читайте также:

Порошенко предлагает Донбассу провести местные выборы 9 ноября

Луценко предлагает России финансировать развитие Донбасса

"Блок Петра Порошенко" не будет согласовывать кандидатуру будущего премьера

Партия регионов не будет участвовать в парламентских выборах на Украине

Читайте последние новости ДНР на сегодня, 16 сентября 2014 года