Китайский посол: коронавирус не был создан искусственно

Посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что новый тип коронавируса, который свирепствует в Китае, не был создан искусственно.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые определили еще в 2013 году переносчиков нового типа коронавируса. Ими оказались верблюды.

Группа британских ученых закончила исследование мутировавшего вируса SARS, из-за которого на Ближнем Востоке уже погибли более 50 человек. По данным лондонских исследователей, разносчиком опасного РВК-коронавируса стали обыкновенные верблюды, у которых не наблюдалось никаких признаков заболевания.

Лабораторные анализы показали, что организм животных адаптировался к вирусу, сделав верблюдов потенциальными носителями заразной болезни.

Представители Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в настоящее время РВК-коронавирус, близкий к возбудителю атипичной пневмонии, является самой опасной угрозой для человечества, поскольку медики до сих пор не могут найти от него вакцину. Кроме того, после ряда мутаций вирус приобрел способность передаваться от человека к человеку.