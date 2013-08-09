Посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что новый тип коронавируса, который свирепствует в Китае, не был создан искусственно.
"Я вам точно скажу, что это не искусственное", - сказал он на пресс-конференции.
Группа британских ученых закончила исследование мутировавшего вируса SARS, из-за которого на Ближнем Востоке уже погибли более 50 человек. По данным лондонских исследователей, разносчиком опасного РВК-коронавируса стали обыкновенные верблюды, у которых не наблюдалось никаких признаков заболевания.
Лабораторные анализы показали, что организм животных адаптировался к вирусу, сделав верблюдов потенциальными носителями заразной болезни.
Представители Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в настоящее время РВК-коронавирус, близкий к возбудителю атипичной пневмонии, является самой опасной угрозой для человечества, поскольку медики до сих пор не могут найти от него вакцину. Кроме того, после ряда мутаций вирус приобрел способность передаваться от человека к человеку.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.