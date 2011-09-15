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Источник Правда.Ру

Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess

Мир

Житель Японии, которому было более 80 лет, скончался от нового типа коронавируса. Он заразился инфекцией на круизном лайнере Diamond Princess. Ранее мужчину эвакуировали с судна и доставили в больницу. Он стал третьим пассажиром, который скончался от коронавируса.

До этого скончались еще два пассажира - мужчина и женщина. Им также было более 80 лет.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о пожаре на пассажирском пароме Nordlys.

У берегов Норвегии загорелся пассажирский паром Nordlys. Судно уже отбуксировали в порт Олесунна на западе страны. Густой дым накрыл почти весь город, в связи с чем из центральных районов эвакуировали жителей.

Сообщение о ЧП полиция получила примерно в 09:20 по местному времени (11:20 по московскому времени). Паром принадлежит норвежской круизной  компании Hurtigruten. Всего на борту судна общей  вместимостью 737 человек находились 207 пассажиров и 55 членов экипажа, сообщают "Вести.ру".

Очевидцы происшествия, которых цитируют норвежские СМИ, рассказывают о внезапно поднявшейся "стене черного дыма". Также свидетели происшествия сообщают, что паром стал неуправляемым.

Порядка 100 человек были эвакуированы на спасательных шлюпках, остальные остались на судне, которое  было отбуксировано в порт Олесунн, сообщает "Комсомольская правда". На суше паром встречали бригады пожарных, врачей и спасатели на вертолетах.

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По последним данным, по меньшей мере пять человек были доставлены в больницы. Из них  двое отравились продуктами горения и заработали тяжелые ожоги. Выяснением причин пожара займется группа экспертов. По предварительный информации, возгорание произошло в машинном отделении. 

Паром "Нордлис", название которого переводится как "северное сияние", был построен в Германии в 1996 году. Его длина составляет 123 метра. На борту находится картинная галерея, которая включает произведения норвежских художников - Ингер Ситтер и Орнульфа Опдала. Всего в настоящее время на транспортной линии "Хуртигрутен" работает 11 паромов.

Темы круиз япония вспышка инфекция diamond princess коронавирус
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