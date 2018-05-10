Президент России Владимир Путин сегодня находится в "зените своей власти", западные эксперты.
Как пишет немецкий телеканал N-TV, со времён генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина ни один советский или российский политик не находился в кресле главы государства так долго.
Автор статьи Вольфрам Ваймер пояснил, что на президентских выборах глава Кремля набрал 77% голосов, что свидетельствует о наличии у него масштабной поддержки среди россиян.
По его словам, в стране по-прежнему проблемы с соблюдением прав человека,но Путин смог добиться успехов, заключил ряд новых союзов и начал наращивать своё влияние на мировой арене.
Ваймер отмечает, что именно Путин наладил сотрудничество с Пекином, открыл дверь Тегерану и вступил в альянс с Анкарой.Конфликты в Сирии и на Украине позволили ему вернуть России статус мировой державы.
К тому же, с "молниеносной аннексией" Крыма мировое сообщество уже практически смирилось, санкции против России не сработали, а НАТО и ЕС никакого серьёзного противостояния не оказали.
Издание делает вывод, что Путин победил в «теневой войне» за разделение Украины и существенно расширил сферу влияния России. Суверенитету Украины уже не восстановиться, так как "на Западе никто не хочет умирать за Симферополь".
"Вечные санкции - это не умная политика", - считают в немецком МИДе. Но без встречных уступок никто не хочет отменять санкции. Хотя за это выступают также левые и члены партии "Альтернатива для Германии", а также некоторые политики из Христианско-социального союза и Свободной демократической партии ФРГ.
Таким образом, в Вене считают, что наступил подходящий момент для улучшения отношений с Москвой, заключает издание.
Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что ранее в газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась статья, в которой говорилось о том,страны Евросоюза не поддерживают санкции против России, однако продлят их еще на полгода, идя на поводу у канцлера Германии Ангелы Меркель, действующей в угоду США.
Отмечалось, что большинство государств Евросоюза поначалу отклонили санкции, однако вице-президент США Джо Байден открыто заявил, что США заставят ЕС в этом участвовать.
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