8 января украинские националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.
Согласно заявлениям представителей радикальной группировки C14, в Лавре находится "штаб сепаратистов и представителей ФСБ".
Как пишут СМИ, переговоры с радикалами ведет наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
Напомним, ранее в рождественскую ночь в Киеве участники другой радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества.
Сообщается, что они облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо обратить внимание на ущемление прав канонической православной церкви на Украине.
Он призвал участников ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге уделить должное внимание этому вопросу, так как в соседней стране имеют место законодательные попытки дискриминировать "Украинскую православную церковь, с которой люди связывают надежду на общенациональное примирение".
По словам Патриарха, законы, лоббируемые радикальными политическими и националистическими силами, "привнесут еще больший религиозный раскол в украинское общество".
Напомним, на Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП).
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