США обещают КНДР светлое будущее

Правительство Соединенных Штатов Америки снова высказалось по поводу денуклеаризации Корейского полуострова. Так, представители американского правительства заявили, что это приведет Северную Корею к счастливому и светлому будущему.

Об этом заявил сам президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Слова национального лидера передал государственный секретарь США Майк Помпео. По его словам, глава США уверен, что Корейскую Народную Демократическую Республику ждет успех и процветание, если она пойдет на процесс денуклеаризации.

Напомним, что 6 июля Майк Помпео третий раз посетил Северную Корею, дабы обсудить возможность процесса сокращения ядерных запасов на территории государства. Об этом Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен ЫН договорились в Сингапуре, 12 июля. Достоверно неизвестно, что же именно вынудило северокорейского лидера пойти навстречу Западу.

Дональд Трамп серьезно настроен "навести порядок" на Корейском полуострове. Он далеко не первый президент Соединенных Штатов Америки, что был озабочен данным вопросом — и Барак Обама, и Джордж Буш-младший также были обеспокоены ситуацией вокруг Корейской Народной Демократической Республики и ее ядерном вооружении.

Представители американского правительства отмечают, что данный вопрос будет решен до окончания первого президентского срока Дональда Трампа.

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