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Источник Правда.Ру

Путин вспомнил о Трампе, "толкающем Европу" в его объятия

Мир

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня сообщил, что шутки, которые его в последнее время веселили, чаще всего были связаны с президентом США Дональдом Трампом.

Путин вспомнил о Трампе, "толкающем Европу" в его объятия. 387842.jpeg

Путин напомним, что недавно издание Die Welt  написало, что Трамп "толкает Европу в руки Путина". По словам главы государства, "если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно: мы якобы повлияли на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу".

Напомним, в мае был обнародован доклад по результатам расследования "вмешательства" России в американские выборы, которые состоялись осенью 2016 года. Причем, из этого же документа следует, что существенного влияния на голосование такие действия оказать не смогли.

Как сообщает РБК, окончательную версию доклада планируется обнародовать в августе. "Правда.Ру" ранее сообщала о том, что директор нацразведки США в своей книге довольно откровенно пишет, что   США давно практикуют вмешательство в иностранные выборы, где американцев есть  важный национальный интерес, подтверждая это 81 примером.   

По сути, в его книге звучит лейтмотив американской политики последних лет: "на протяжении всей нашей истории, когда мы пытались манипулировать выборами или влиять на них или даже свергать правительства, это делалось с учетом наилучших интересов народов этой страны и с проявлением традиционного американского уважения к правам человека".

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Темы путин трамп европа
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