Трамп признал - он готовился ко встрече с Путиным "всю жизнь"

Многие американские средства массовой информации выражают сомнения в готовности президента Соединенных Штатов Америки к столь важным переговорам с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Трамп же, несмотря на недоверие своего народа, настроен весьма оптимистично.

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Западные политические обозреватели и журналисты считают Путина опытным и мастистым переговорщиком, которому многое по плечу. Про президента свой страны сказать такое они не могут. Возможно, в данном случае играет роль опыт работы президента РФ в КГБ.

По словам Дональда Трампа, ко встрече с президентом России он готов на все сто процентов. Он также добавил, что всю жизнь готовится к подобному. Дональд Трамп даже резюмировал, что вполне может так сложиться, что у них с Путиным завяжутся крепкие, дружественные отношения.

Стоит отметить, что на следующей неделе Трамп будет весьма занят. Глава Соединенных Штатов Америки во вторник прибудет в Брюссель для участия в переговорах Североатлантического альянса. После глава США отправится в Великобританию, чтобы провести официальную встречу с королевой Елизаветой Второй. После этого Дональд Трамп отправится в Хельсинки, столицу Финляндии, на запланированную встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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