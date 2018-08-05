Экс-игрока украинской сборной "засекли" на отдыхе в Крыму

Экс-футболист украинской сборной и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук был обнаружен в крымской Ялте. Как отмечают киевские СМИ, спортсмен отдыхал на российской земле.
"Попался" Шевчук на берегу у отеля "Ялта-Интурист", беседовать с представителями "четвертой власти" он отказался, комментирует УНИАН. По сведениям журналистов, почти целый месяц футболист наслаждался отдыхом в России.
Шевчук отдал украинской сборной тринадцать лет спортивной карьеры, уйдя из "профессии" два года назад. В составе "Шахтера" стал обладателем Кубка УЕФА.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что каждый год примерно 800 000 жителей Украины проводят отпуск в Крыму. Их не смущает, что уже 4 года эта территория принадлежит РФ, потому что так решили жители полуострова. Более 96% на референдуме отдали голос за присоединение к России.
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