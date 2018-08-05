Живешь в Великобритании больше года – готовь органы и кожу для донорства

Минздрав Великобритании предлагает каждого, живущего более 12 месяцев на территории Королевства, считать потенциальным донором.
Стоит отметить, что если человек при жизни отказался жертвовать части себя, то воля покойного будет учитываться, отмечает ТАСС.
Также нельзя будет брать органы и кожу у граждан до 18 лет, имеющих ментальные нарушения здоровья, а также тех, кто не прожил в стране года. Планируется "запустить" систему через 2 года.
Сейчас в государстве более 6 000 больных ждут органов, из-за их нехватки в прошлом году умерли 400 человек.
Поясним, российский Минздрав подготовил проект закона о создании регистра доноров, а также электронной базы по прижизненным отказам от донорства.
Читайте также:
Датские ученые доказали, что донорство продлевает жизнь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.
В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.