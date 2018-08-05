Живешь в Великобритании больше года – готовь органы и кожу для донорства

Минздрав Великобритании предлагает каждого, живущего более 12 месяцев на территории Королевства, считать потенциальным донором.

Стоит отметить, что если человек при жизни отказался жертвовать части себя, то воля покойного будет учитываться, отмечает ТАСС.

Также нельзя будет брать органы и кожу у граждан до 18 лет, имеющих ментальные нарушения здоровья, а также тех, кто не прожил в стране года. Планируется "запустить" систему через 2 года.

Сейчас в государстве более 6 000 больных ждут органов, из-за их нехватки в прошлом году умерли 400 человек.

Поясним, российский Минздрав подготовил проект закона о создании регистра доноров, а также электронной базы по прижизненным отказам от донорства.

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