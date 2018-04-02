Сокрушенный Поветкиным британец не против повторить бой

Боксер из Великобритании Дэвид Прайс рассказал о поражении от россиянина Александра Поветкина за титулы WBA Inter-Continental и WBO International.

Фото: http://vsenabox.ru

Прайс в своем Twitter-аккаунте пояснил, что он "в порядке. Я согласился на этот бой, понимая все риски. Но не попробуешь - не узнаешь. Я горжусь собой, что поставил на карту все, и выступил перед огромной аудиторией. Я повторил бы это снова. Получил удовольствие от каждой минуты на ринге".

Напомним, поединок Поветкина и Прайса прошел в Кардиффе с 31 марта на 1 апреля. Российский боксер доминировал над соперником на всем протяжении боя, хотя в третьем раунде 34-летнему Прайсу удалось отправить Поветкина в нокдаун.

В итоге россиянин нокаутировал 203-сантиметрового британца. Прайсу потребовалась помощь врачей, для приведения его в чувства потребовалось использование кислородной маски.

Как сообщала "Правда.Ру", Всемирный боксерский совет и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Напомним, в декабре президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

После этого боксера дисквалифицировали. Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге. Но команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя.

В феврале стало известно, что допинг-проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.