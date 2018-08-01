Ассанж выйдет из посольства Эквадора из-за болезни

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинет в ближайшее время эквадорское посольство в столице Великобритании. Интернет-журналист принял такое решение из-за проблем со здоровьем, которые обострились за последний период. Об этом стало известно Bloomberg от информатора.
Стоит отметить, что Ассанж находится в посольстве уже 6 лет, так как опасается быть выданным властям США или Швеции. Вашингтон винит его в публикации закрытых материалов, обещая смертную казнь, Стокгольм вменял изнасилование, сейчас дело уже закрыто.
Недавно появилась информация, что президент Эквадора Ленин Морено заявил: "в конечном итоге" журналисту придется покинуть территорию посольства.
Ранее "Правда.Ру" писала, что скандал вокруг WikiLeaks достиг пика в 2010 году. В это время сайт разместил документы дип службы США. За этим последовала финансовая блокада: MasterCard, Visa, PayPal перестали принимать пожертвования для источника.
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