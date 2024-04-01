Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"

Секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ еженедельно делает обзор главных событий.
В новом обзоре, в частности, эксперт разъяснила суть пяти сценариев Франции ввода её войск на Украину.
"В последнее время недружелюбные выпады Франции в отношении России настолько зашкаливают, что можно подводить их первые итоги. Французская пресса подытоживает результаты эскалации минувших нескольких месяцев и фактически открытым текстом пишет о пяти сценариях ввода войск Франции на Украину. Обсуждение уже идёт в практической плоскости, со ссылкой на источники в военных французских кругах", — говорит Дарья Митина.
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