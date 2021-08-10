Тотальные пожары: причины возникновения и способы ликвидации

В Якутии продолжается огненный ад: прямо сейчас горит уже свыше 8 млн гектаров.
Руководитель Общественного штаба помощи тушении пожаров Афанасий Алексеев рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой о том, как происходит тушение пожаров и из-за чего они возникают.
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Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.