Спорт в жару: рекомендации специалиста

Персональный тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев в видеоэфире Pravda.Ru рассказал об особенностях занятий спортом в жару.

Спорт и жара совместимы?

Жаркая погода не повод откладывать тренировку.

Но в такие дни нужно особенно аккуратно подходить к занятиям спортом. Важно учитывать все составляющие:

правильное время

и место,

одежду,

количество выпитой жидкости

и распределение нагрузки.

О том, как выстроить свою тренировку, чтобы избежать негативных последствий рассказывает Анатолий Горячев.

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