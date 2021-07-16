Персональный тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев в видеоэфире Pravda.Ru рассказал об особенностях занятий спортом в жару.
Жаркая погода не повод откладывать тренировку.
Но в такие дни нужно особенно аккуратно подходить к занятиям спортом. Важно учитывать все составляющие:
правильное время
О том, как выстроить свою тренировку, чтобы избежать негативных последствий рассказывает Анатолий Горячев.
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