Важное за неделю: демарш Пашиняна, 23 февраля и Калашников в Абу-Даби

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко и — главный редактор "Правды.Ру” Инна Новикова побеседовали о главных событиях недели.
Эти и другие темы обсуждаем в эфире "Правды.Ру".
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.