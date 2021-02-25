Важное за неделю: демарш Пашиняна, 23 февраля и Калашников в Абу-Даби

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко и — главный редактор "Правды.Ру” Инна Новикова побеседовали о главных событиях недели.

Игорь Коротченко: демарш Пашиняна, суть 23 февраля и Калашников в Абу-Даби

Для кого праздник 23 февраля?

Киев обвинил Кремль в попытке украсть украинское супероружие

Пашинян критикует российское вооружение

США хотят "нагнуть" французскую "оборонку"

Выставка оружия в Абу-Даби — что от нее ожидать?

Эти и другие темы обсуждаем в эфире "Правды.Ру".

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