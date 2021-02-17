Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко

Александр Лукашенко провёл Всебелорусское народное собрание (ВНС), а что его итоги значат для России, ведь это её ближайший союзник?

В программе "Точка зрения" по этому вопросу говорим с руководителем Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николаем Межевичем.

Власти Белоруссии 11-12 февраля провели шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором участвовали 2700 человек.

Александр Лукашенко в своём выступлении на ВНС противопоставлял Россию Белоруссии.

Белоруссия не собирается" вставать на колени перед бизнесом, как это сделали в России", сказал президент. Он также отметил, что власти поддержат бизнес, если тот будет социально ответственным.

"Мы никогда не будем жить так, как живут в России. В Белоруссии этого не будет, если мы хотим сохранить страну", — добавил президент.

Так же он так прямо и не назвал виновника попытки "блицкрига" в Белоруссии, повторял лишь что он с Владимиром Путиным "стоит плечом к плечу". Возможно. противостоят неким либеральным силам в России, о чём он раньше говорил?

Обращает на себя то, что едва ли не все выступающие говорили о том, что они говорят от лица народа (ВНС — "пример подлинного народовластия") и что "мы едины", т. е. никакого раскола нет и весь народ един в поддержке Лукашенко. Даже оппозиция в лице Анны Канопацкой признала победу сторонников Лукашенко и обвинила Россию в попытке лишить Белоруссию суверенитета. К кому она обращалась?

Значит 100 тысячные протесты — это были эмоции, а не твёрдая позиция?

Москва продолжает оказывать поддержку руководству республики. В декабре стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на сумму $1 млрд. Все это сопровождается заявлениями от российских властей о том, что в Белоруссии пройдут реформы.

"Белоруссия будет выступать за экономическую интеграцию с РФ. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Беларуси", — сказал белорусский лидер. Это то, что ждёт от Минска Россия?

А почему бы не провести референдум в обеих странах об объединении? И что значит перенапрягать?

На Западе говорят о ползучей аннексии Белоруссии Россией. Стоит ли обращать на это внимание?

Смотрите программу "Точка зрения" с Николаем Межевичем 17 февраля на YouTube канале "Правды.Ру".

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