Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым

Поэтому США могут дестабилизировать ситуацию в Венесуэле достаточно долго, если им это позволить, отметил для "Правды.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



Если Россия уступит США в Венесуэле — потеряет Крым

Почему для России так важно не проиграть в этом противостоянии? Какой ценой может обойтись победа? Что нужно для нее сделать?

С экспертом беседует обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.