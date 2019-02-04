Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым

Поэтому США могут дестабилизировать ситуацию в Венесуэле достаточно долго, если им это позволить, отметил для "Правды.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Почему для России так важно не проиграть в этом противостоянии? Какой ценой может обойтись победа? Что нужно для нее сделать?
С экспертом беседует обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
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