Nintendo Switch продажи резко падают: анализ финансового отчета Q1 2025

Nintendo Switch продажи резко падают

3:33 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2025 финансового года, который продемонстрировал значительное снижение продаж консолей. Продажи Nintendo Switch упали на 46% по сравнению с прошлым годом, составив 2,1 миллиона единиц в период с 1 апреля по 30 июня. Это делает 2024 год самым слабым за весь срок существования консоли.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Общий объем чистых продаж снизился на 46,5%, достигнув 246,6 миллиарда иен ($1,71 млрд), по сравнению с 461,3 миллиарда иен ($3,21 млрд) в первом квартале 2024 года. Операционная прибыль уменьшилась на 70,6%, а обычная прибыль — на 55,3%.

Причиной столь значительного падения продаж является возраст Nintendo Switch, который в этом году исполнился семь лет. Как результат, продажи игровых платформ, мобильных игр и доходы от интеллектуальной собственности существенно упали. Продажи платформ и железа снизились на 46,4%, а доходы от мобильных игр и IP-связанных источников упали на 53,8%.

Nintendo связывает общее снижение продаж мобильных и IP-продуктов с падением доходов от визуального контента, связанного с фильмом "Супер Марио Братья".

Тем не менее, компания увидела рост прибыли от продаж других товаров, таких как продукция из официальных магазинов Nintendo и игральные карты, увеличив выручку с 1,9 до 2,8 миллиарда иен.

Все модели Nintendo Switch показали резкое снижение продаж. Оригинальная версия консоли потерпела снижение на 18,4%, продажи Nintendo Switch Lite упали на 56,1%, а модель OLED — на 46,3%.

Что касается игр, два тайтла преодолели отметку в миллион проданных копий: "Paper Mario: The Thousand-Year Door" и "Luigi's Mansion 2 HD". Еще одна игра также достигла миллиона, но ее название не раскрывается в отчете.

Продажи значительно отличаются от первого квартала предыдущего финансового года, когда выход "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" и специальные издания Nintendo Switch, приуроченные к этому событию, а также фильм "Братья Супер Марио" значительно повысили продажи.

В целом, объем продаж в текущем финансовом году оказался ниже уровня предыдущих лет. Несмотря на это, "Princess Peach: Showtime!" и "Paper Mario: The Thousand-Year Door" сохраняют стабильные показатели. Однако эти игры в сумме не дотягивают до уровня продаж "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", составив примерно половину от ее результатов.

Впереди у Nintendo насыщенные месяцы с ожидаемыми релизами таких игр, как "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" и "Super Mario Party Jamboree", что может улучшить финансовые показатели компании в следующем квартале.