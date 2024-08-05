Nintendo Switch продажи резко падают: анализ финансового отчета Q1 2025

Nintendo опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2025 финансового года, который продемонстрировал значительное снижение продаж консолей. Продажи Nintendo Switch упали на 46% по сравнению с прошлым годом, составив 2,1 миллиона единиц в период с 1 апреля по 30 июня. Это делает 2024 год самым слабым за весь срок существования консоли.
Общий объем чистых продаж снизился на 46,5%, достигнув 246,6 миллиарда иен ($1,71 млрд), по сравнению с 461,3 миллиарда иен ($3,21 млрд) в первом квартале 2024 года. Операционная прибыль уменьшилась на 70,6%, а обычная прибыль — на 55,3%.
Причиной столь значительного падения продаж является возраст Nintendo Switch, который в этом году исполнился семь лет. Как результат, продажи игровых платформ, мобильных игр и доходы от интеллектуальной собственности существенно упали. Продажи платформ и железа снизились на 46,4%, а доходы от мобильных игр и IP-связанных источников упали на 53,8%.
Nintendo связывает общее снижение продаж мобильных и IP-продуктов с падением доходов от визуального контента, связанного с фильмом "Супер Марио Братья".
Тем не менее, компания увидела рост прибыли от продаж других товаров, таких как продукция из официальных магазинов Nintendo и игральные карты, увеличив выручку с 1,9 до 2,8 миллиарда иен.
Все модели Nintendo Switch показали резкое снижение продаж. Оригинальная версия консоли потерпела снижение на 18,4%, продажи Nintendo Switch Lite упали на 56,1%, а модель OLED — на 46,3%.
Что касается игр, два тайтла преодолели отметку в миллион проданных копий: "Paper Mario: The Thousand-Year Door" и "Luigi's Mansion 2 HD". Еще одна игра также достигла миллиона, но ее название не раскрывается в отчете.
Продажи значительно отличаются от первого квартала предыдущего финансового года, когда выход "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" и специальные издания Nintendo Switch, приуроченные к этому событию, а также фильм "Братья Супер Марио" значительно повысили продажи.
В целом, объем продаж в текущем финансовом году оказался ниже уровня предыдущих лет. Несмотря на это, "Princess Peach: Showtime!" и "Paper Mario: The Thousand-Year Door" сохраняют стабильные показатели. Однако эти игры в сумме не дотягивают до уровня продаж "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", составив примерно половину от ее результатов.
Впереди у Nintendo насыщенные месяцы с ожидаемыми релизами таких игр, как "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" и "Super Mario Party Jamboree", что может улучшить финансовые показатели компании в следующем квартале.
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