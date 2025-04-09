Больше не секрет: Александр Петров назвал имя первенца и показал его первые фото

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Александр Петров официально подтвердил радостную новость о рождении своего первенца. В личном блоге артист разместил несколько фотографий, сделанных сразу после появления на свет ребёнка.

На одном из опубликованных снимков Александр Петров запечатлён сидящим рядом с супругой, находящейся на больничной койке. В руках актёра — новорождённый сын, которого он нежно целует, в то время как Виктория Антонова ласково смотрит на мужа и малыша.

"Приветствуем тебя на нашей планете, Фёдор Александрович! Мы долго тебя ждали! Мы тебя очень любим! Спасибо любимой жене за нашего сына! Ты — настоящая богиня! Горжусь, восхищаюсь и обожаю тебя!" — трогательно написал Петров.

В ноябре прошлого года появились первые догадки о беременности Виктории Антоновой. Тогда пара посетила премьеру сериала "Дайте шоу" в кинотеатре "Октябрь", где девушка привлекла внимание своим нарядом — серым костюмом с юбкой и чёрной водолазкой.

Официальное заявление о предстоящем пополнении в семье Александр Петров и Виктория Антонова сделали 18 декабря 2024 года. Они поделились фотографией с отдыха на Мальдивах, где актёр заботливо положил руку на округлый живот своей супруги.

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