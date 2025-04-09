Без кваса и кефира: окрошка, которую точно будут есть все

Если от слова "окрошка" вы представляете квас с овощами — приготовьтесь удивиться. Существует альтернативная версия: окрошка на майонезе с холодной водой, и она вызывает не меньше восторга. Особенно если добавить туда докторскую колбаску — ностальгическую и такую родную из детства.
Всё просто, как в деревенском доме летом: овощи, яйца, майонез и немного терпения — и получаете нежнейший холодный суп, который с удовольствием съедят и дети, и взрослые.
1. Кипятим 2 литра воды и полностью остужаем — это и будет основа.
2. Варим картофель и яйца, остужаем, чистим. Все ингредиенты — нарезаем кубиками.
3. В большую миску отправляем:
4. Добавляем майонез, соль и тщательно перемешиваем.
5. Постепенно вливаем охлаждённую воду, доводим до нужной консистенции.
6. Даём окрошке настояться в холодильнике 30 минут.
Финальный штрих: ложка хрена или горчицы придаст остринку. А если хочется чего-то посытнее — замените колбасу на варёное мясо или курицу.
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