Без кваса и кефира: окрошка, которую точно будут есть все

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если от слова "окрошка" вы представляете квас с овощами — приготовьтесь удивиться. Существует альтернативная версия: окрошка на майонезе с холодной водой, и она вызывает не меньше восторга. Особенно если добавить туда докторскую колбаску — ностальгическую и такую родную из детства.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Всё просто, как в деревенском доме летом: овощи, яйца, майонез и немного терпения — и получаете нежнейший холодный суп, который с удовольствием съедят и дети, и взрослые.

Как готовить:

1. Кипятим 2 литра воды и полностью остужаем — это и будет основа.

2. Варим картофель и яйца, остужаем, чистим. Все ингредиенты — нарезаем кубиками.

3. В большую миску отправляем:

картошку

яйца

мелко нарезанную докторскую колбасу

свежие огурцы

много зелени (петрушка, укроп, зелёный лук)

4. Добавляем майонез, соль и тщательно перемешиваем.

5. Постепенно вливаем охлаждённую воду, доводим до нужной консистенции.

6. Даём окрошке настояться в холодильнике 30 минут.

Финальный штрих: ложка хрена или горчицы придаст остринку. А если хочется чего-то посытнее — замените колбасу на варёное мясо или курицу.