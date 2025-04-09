Выбираете новостройку? Не спешите с ремонтом

На рынке всё чаще предлагают жильё "под ключ", и спрос растёт — почти две трети покупателей предпочитают заезжать в уже отремонтированные квартиры. Особенно активны в этом плане тюменцы: 24% из них выбирают жильё с мебелью.
Но есть и подводные камни.
Перед покупкой обязательно проверьте: какие материалы используются, кто производитель дверей и окон, есть ли гидроизоляция и тёплый пол. Лучше не ориентироваться на шоу-рум — там всё сделано "на показ". А ещё не поленитесь поговорить с жителями уже сданных очередей.
Выбор очевиден: если нет времени и хочется заехать сразу, готовая отделка — ваш вариант. Если хотите индивидуальность и контролировать каждый шаг — стройте под себя.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.