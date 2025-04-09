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Выбираете новостройку? Не спешите с ремонтом

1:57
Недвижимость

На рынке всё чаще предлагают жильё "под ключ", и спрос растёт — почти две трети покупателей предпочитают заезжать в уже отремонтированные квартиры. Особенно активны в этом плане тюменцы: 24% из них выбирают жильё с мебелью.

Дом на набережной Москвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом на набережной Москвы

Что нравится покупателям

  • Экономия времени и денег. Ремонт своими силами — это затраты на материалы, рабочую силу, аренду другого жилья. У застройщика же — опт, налаженные процессы и готовый результат.
  • Финансовая выгода. Прибавка к цене за готовый ремонт — 10-15%, а вот экономия может достигать 30%.
  • Психологический комфорт. Ни пыли, ни шума от соседей с перфораторами — всё чисто и спокойно.
  • Ипотека покрывает отделку. Не нужно искать дополнительные деньги — всё уже заложено в договор.
  • Гарантия и дизайнерские решения. Современный интерьер и гарантия качества — неоспоримые плюсы.

Но есть и подводные камни.

  • Часто сложно подогнать квартиру под себя: розетки, планировка, материалы — всё стандартно.
  • Бывает, что качество отделки оставляет желать лучшего: стены, сантехника, двери, электрика — всё стоит проверять при приёмке.
  • Возможность перепланировки практически отсутствует.
  • И да, у всех соседей — почти одинаковый интерьер.

Перед покупкой обязательно проверьте: какие материалы используются, кто производитель дверей и окон, есть ли гидроизоляция и тёплый пол. Лучше не ориентироваться на шоу-рум — там всё сделано "на показ". А ещё не поленитесь поговорить с жителями уже сданных очередей.

Выбор очевиден: если нет времени и хочется заехать сразу, готовая отделка — ваш вариант. Если хотите индивидуальность и контролировать каждый шаг — стройте под себя.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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