Секрет растянутого времени: что с нами делает физическая нагрузка

Казалось бы, всего 10 минут на велотренажёре — мелочь. Но стоит начать крутить педали, и каждое мгновение растягивается, будто попал в замедленное кино. Это ощущение — не иллюзия. Теперь у него есть научное объяснение.
Исследование, подтвердило: физические нагрузки действительно замедляют субъективное восприятие времени. В эксперименте участвовали 33 активных мужчины и женщины. Им предлагалось без помощи часов определить, когда истекут 30 секунд — как в состоянии покоя, так и при езде на велотренажёре на дистанцию в 4 километра.
В состоянии покоя 30 секунд по ощущениям пролетали чуть быстрее, чем на самом деле. А вот при физической нагрузке всё кардинально менялось: время "тянулось" в среднем на 8% дольше. Это ощущение наблюдалось независимо от того, насколько интенсивно работал участник, ехал ли он в одиночку или соревновался.
Психологи объясняют это тем, что во время физического напряжения человек начинает пристальнее ощущать своё тело — боль, усталость, дискомфорт. Мозг фиксирует каждую деталь, и внутренние часы словно начинают тикать медленнее.
Кроме того, на восприятие времени влияют и другие факторы: температура тела, эмоциональное состояние, возраст, а также принимаемые препараты и вещества. Однако именно физическая активность вызывает одно из самых ярких и устойчивых искажений времени.
Теперь становится понятно, почему во время тренировки время словно застывает. А значит, при правильном подходе можно научиться управлять этим ощущением — например, чтобы лучше концентрироваться или сделать день субъективно длиннее.
Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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