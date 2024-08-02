Blizzard объявила о проведении акции Welcome Back Weekend в World of Warcraft. С 1 по 4 августа игроки смогут вернуться в мир Азерота без необходимости оформления подписки. Это отличная возможность для тех, кто давно не играл, чтобы проверить своих старых персонажей и узнать о последних изменениях в игре.
Этот период важен для World of Warcraft, поскольку последнее дополнение, Dragonflight, освежило игру после неоднозначного Shadowlands, но ему не хватило значительного сюжетного рывка. Эту недостаточность должна компенсировать амбициозная сага Worldsoul, первая часть которой — The War Within — выйдет в этом месяце. Blizzard явно стремится привлечь как можно больше игроков перед запуском нового контента.
Однако последние недели были непростыми для игры. Предварительный патч столкнулся с несколькими проблемами, такими как исчезновение внутриигровой валюты и отключение межсерверной торговли. Blizzard даже пришлось компенсировать игровое время пользователям. Кроме того, текущее событие в игре вызвало недовольство среди сообщества из-за длительных задержек между убийствами боссов.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.