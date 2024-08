Blizzard открывает бесплатный доступ к World of Warcraft в рамках акции Welcome Back Weekend

Blizzard открывает бесплатный доступ к World of Warcraft

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard объявила о проведении акции Welcome Back Weekend в World of Warcraft. С 1 по 4 августа игроки смогут вернуться в мир Азерота без необходимости оформления подписки. Это отличная возможность для тех, кто давно не играл, чтобы проверить своих старых персонажей и узнать о последних изменениях в игре.

Фото: commons.wikimedia.org by KennethHan, PDM

Этот период важен для World of Warcraft, поскольку последнее дополнение, Dragonflight, освежило игру после неоднозначного Shadowlands, но ему не хватило значительного сюжетного рывка. Эту недостаточность должна компенсировать амбициозная сага Worldsoul, первая часть которой — The War Within — выйдет в этом месяце. Blizzard явно стремится привлечь как можно больше игроков перед запуском нового контента.

Однако последние недели были непростыми для игры. Предварительный патч столкнулся с несколькими проблемами, такими как исчезновение внутриигровой валюты и отключение межсерверной торговли. Blizzard даже пришлось компенсировать игровое время пользователям. Кроме того, текущее событие в игре вызвало недовольство среди сообщества из-за длительных задержек между убийствами боссов.