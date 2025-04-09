Мне стало стыдно: Алексей Воробьёв публично извинился за свои слова о женщинах и макияже

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец и актер Алексей Воробьёв публично принёс извинения за своё неоднозначное высказывание, сделанное им в феврале текущего года.

Тогда артист предположил, что использование девушками косметики свидетельствует об их неспособности стать независимыми личностями, свободными от мнения окружающих. Спустя почти два месяца Воробьёв решил дезавуировать свои слова.

Заявление артиста вызвало волну критики и даже породило бьюти-тренд в TikTok, где пользователи оспаривали его позицию. Столкнувшись с общественным резонансом, Воробьёв опубликовал видеообращение в своём профиле, адресованное девушкам. Впрочем, искренность его раскаяния у некоторых вызвала сомнения.

"Я рассуждал, что девушки красятся для кого-то, а не для себя. Поймал себя на этой мысли, и мне стало по-настоящему стыдно", — признался Воробьёв в ролике.

Он добавил, что людям свойственно ошибаться, и призвал женщин быть такими, какими они хотят быть, ориентируясь исключительно на собственные ощущения, а не на ожидания других.

Стоит отметить, что ранее Алексей Воробьев делился своими взглядами на идеальную спутницу, подчёркивая важность интеллекта и чувства юмора. По его мнению, избранница должна обладать острым умом и быть эрудированной.

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