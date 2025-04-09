Туя желтеет и осыпается? Вот что нужно делать немедленно

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя — настоящая королева садов: зелёная, стройная, благородная. Но даже это неприхотливое хвойное растение иногда начинает подавать тревожные сигналы — хвоя желтеет, ветки сохнут, куст выглядит угнетённым. Не спешите прощаться с туей: её ещё можно спасти. Главное — выяснить, что именно пошло не так.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ туя

Почему туя начинает сохнуть

Причин может быть несколько — от ошибок при посадке до нашествия вредителей. Вот самые распространённые:

Проблемы с почвой. Туям нужна рыхлая, дренированная и кислая почва. Если вокруг — глина или известняк, растение испытывает стресс.

Неправильный полив. Застой влаги у корней — почти верный путь к гниению. Но и засуха — не вариант. Туя любит умеренную стабильность.

Обжоги от солнца. Весной или летом хвоя может сгореть на солнце, особенно у южной стороны куста.

Нехватка питания. Без регулярной подкормки туя страдает от дефицита микро- и макроэлементов — хвоя бледнеет и осыпается.

Болезни и вредители. Щитовки, тля, клещи, ржавчина и фитофтороз — самые коварные враги туи.

Как спасти тую от гибели

Если хвоя уже начала желтеть и осыпаться — действуйте:

Обрежьте повреждённые ветки. Секатором удалите всё сухое и обесцвеченное, чтобы не тратить ресурсы растения.

Сократите верхушку. Срежьте 10-15 см макушки и проредите густые участки — это снизит нагрузку на корневую систему.

Улучшите почву. Внесите специализированное удобрение для хвойных, добавьте кислый торф или хвойный опад.

Настройте полив. Регулярно, но без фанатизма: влага должна доходить до корней, но не застаиваться.

Создайте тени. В жаркое лето прикройте тую агроволокном или притеночной сеткой, особенно с южной стороны.

Проведите обработку. Если есть подозрение на вредителей — используйте инсектициды и фунгициды: подойдут актара, бордоская жидкость, фитоспорин.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

