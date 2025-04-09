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Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее

Зоосфера

Кажется, кошки — вечные акробаты. Они падают на лапы, исчезают с балкона и возвращаются целыми, умудряются выжить там, где другие бы не справились. Не зря же ходят легенды, что у кошек целых девять жизней. Но за магией — биология. И от условий жизни пушистого любимца зависит куда больше, чем мы привыкли думать.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Как долго живёт кошка

Средняя продолжительность жизни кошки сильно варьируется: от 2 до 16 лет, и даже больше. Задокументированные рекордсмены доживали до 30+ лет — как, например, легендарная Creme Puff, прожившая 38 лет. Но такие случаи — редкость. Большинство домашних кошек при хорошем уходе живут 12-18 лет, а вот уличные — не больше 2-5 лет, и это в лучшем случае.

Что влияет на возраст кошки

1. Генетика
Унаследованные заболевания, порода, крепость организма — всё это важно. Но не всегда породистые кошки живут дольше. Наоборот, у некоторых пород выше риск сердечных и почечных заболеваний. Главное — не порода, а забота.

2. Образ жизни
Кошка на улице рискует каждый день: холод, инфекции, голод, драки и автомобили. Даже выгуливаемая кошка может заразиться вирусами или паразитами. Чем меньше риска — тем больше лет у хвоста.

3. Стерилизация
Стерилизованные кошки живут дольше: у них нет стресса, связанного с течками и родами, а значит, меньше гормональных заболеваний и осложнений.

4. Питание
Кошки — строгие хищники. Им нужен животный белок, жиры, субпродукты. Дешёвый корм или "остатки со стола" — путь к проблемам. Питание должно быть сбалансированным, с правильным содержанием микроэлементов и таурина.

Сколько лет у вашей кошки

Если питомец живёт дома, ест как положено, вовремя проходит осмотр у ветеринара и не мечется в поисках приключений — он вполне может прожить 15-20 лет. А то и дольше. Главное — не надеяться на магические "девять жизней", а подарить ей одну, но качественную.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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