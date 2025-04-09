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Природный барьер от улиток: что нужно знать о его применении

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Садоводство

Хотите избавиться от тли, муравьёв или слизней без вредной химии? Есть простой способ: обычный белый порошок, сделанный из окаменелых водорослей. Звучит необычно? Зато эффективно. Речь о диатомовой земле — средстве, которое работает быстро и без токсинов.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Этот порошок — не просто безопасная альтернатива пестицидам. Он действительно помогает:

  • уничтожить уховёрток, гусениц, паутинных клещей, трипсов и блошек;

  • остановить улиток и слизней на подступах к грядке;

  • защитить как овощи, так и декоративные растения.

Как использовать

Чтобы средство сработало, оно должно попасть прямо на вредителя. Микроскопические частички разрушают защитный слой насекомых и обезвоживают их. Через сутки вредителей уже не будет. Но важно соблюдать правила применения:

  • В саду: создайте тонкое кольцо из порошка вокруг каждого растения или рассыпьте его вдоль грядки.

  • На листьях: слегка припудрите нижнюю сторону, особенно если заметили тлю или гусениц. Только не переусердствуйте — растения должны дышать.

  • После дождя: повторите обработку — влага снижает эффективность.

  • Для дома и теплицы: нанесите порошок вдоль окон и дверей, чтобы остановить муравьёв и клещей.

Можно наносить вручную или использовать аппликатор. А чтобы добраться до трудных мест, порошок смешивают с водой и распыляют — он начнёт работать, как только высохнет.

"Я бы посоветовал избегать обработки цветов — порошок может задеть полезных насекомых, особенно пчёл", — предупреждают специалисты.

Что важно знать

Используйте только пищевую диатомовую землю, без пометки "для бассейнов". Обязательно надевайте перчатки, очки и маску — пыль может раздражать кожу и лёгкие.

Это не магия. Это природа.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки (лат. Gastropoda, от др.-греч. γαστήρ - брюхо и πούς - нога), — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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