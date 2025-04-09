Природный барьер от улиток: что нужно знать о его применении

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите избавиться от тли, муравьёв или слизней без вредной химии? Есть простой способ: обычный белый порошок, сделанный из окаменелых водорослей. Звучит необычно? Зато эффективно. Речь о диатомовой земле — средстве, которое работает быстро и без токсинов.

Фото: commons.wikimedia.org by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Этот порошок — не просто безопасная альтернатива пестицидам. Он действительно помогает:

уничтожить уховёрток, гусениц, паутинных клещей, трипсов и блошек;

остановить улиток и слизней на подступах к грядке;

защитить как овощи, так и декоративные растения.

Как использовать

Чтобы средство сработало, оно должно попасть прямо на вредителя. Микроскопические частички разрушают защитный слой насекомых и обезвоживают их. Через сутки вредителей уже не будет. Но важно соблюдать правила применения:

В саду : создайте тонкое кольцо из порошка вокруг каждого растения или рассыпьте его вдоль грядки.

На листьях : слегка припудрите нижнюю сторону, особенно если заметили тлю или гусениц. Только не переусердствуйте — растения должны дышать.

После дождя : повторите обработку — влага снижает эффективность.

Для дома и теплицы: нанесите порошок вдоль окон и дверей, чтобы остановить муравьёв и клещей.

Можно наносить вручную или использовать аппликатор. А чтобы добраться до трудных мест, порошок смешивают с водой и распыляют — он начнёт работать, как только высохнет.

"Я бы посоветовал избегать обработки цветов — порошок может задеть полезных насекомых, особенно пчёл", — предупреждают специалисты.

Что важно знать

Используйте только пищевую диатомовую землю, без пометки "для бассейнов". Обязательно надевайте перчатки, очки и маску — пыль может раздражать кожу и лёгкие.

Это не магия. Это природа.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки (лат. Gastropoda, от др.-греч. γαστήρ - брюхо и πούς - нога), — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.

