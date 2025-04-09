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Ошибки, которые убивают даже дорогой линолеум — и как уложить его идеально

2:30
Недвижимость

Когда денег на ремонт почти не осталось, а хочется "чтобы как в журнале", выручает один материал — линолеум. И если вы думаете, что он выглядит дёшево — просто не знаете, как его выбрать и правильно уложить.

Линолеум
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Линолеум

Почему линолеум — это не дешёвка

Современные модели с имитацией паркета, плитки или даже камня смотрятся стильно и аккуратно. При этом:

  • Служат до 15 лет.
  • Не боятся влаги и когтей животных.
  • Легко чистятся.
  • Укладываются за один вечер.

А ещё - это самое доступное напольное покрытие в пересчёте на квадратный метр.

Как выбрать линолеум, чтобы не пожалеть

Важно ориентироваться не на внешний вид, а на класс износостойкости:

  • 21-23: подойдёт для спальни и балкона.
  • 31-32: отлично для кухни, прихожей и детской.
  • 33+: почти вечный, но и цена выше.

Совет: не надо стелить одинаковый линолеум по всей квартире. В спальне можно сэкономить, а вот на кухне — лучше взять что-то посерьёзнее.

5 ошибок при укладке линолеума (и как их избежать)

Подложка под линолеум

  • Мягкая подложка вызывает "волны" и морщины.

Как надо: если нужен тёплый пол — постелите фанеру или ДСП. А ещё лучше — смонтируйте тёплый пол под бетонную стяжку.

Укладка на грязный пол

  • Мусор и пыль под покрытием создают вздутия.

Как надо: тщательно подметите, пропылесосьте, вымойте и дождитесь полного высыхания.

Укладка на влажную поверхность

  • Влага = плесень, пятна и запах.

Как надо: если заливали стяжку — дайте ей просохнуть минимум 5-7 дней.

Линолеум без клея

  • Просто прижать мебелью — плохая идея.

Как надо: проклеивайте! Это продлит срок службы и убережёт от деформаций.

Неправильные плинтусы

  • Если они не в тон или плохо прикручены — сразу видно, что ремонт "наспех".

Как надо: подбирайте плинтусы под цвет покрытия и крепите аккуратно, чтобы закрыть все стыки.

Вывод

Даже с ограниченным бюджетом можно сделать аккуратный, стильный и долговечный пол, если:

  • Выбрать правильный линолеум под каждую комнату.
  • Грамотно подготовить основание.
  • Проклеить и подобрать плинтусы в тон.

Иногда секрет недорогого, но эффектного ремонта — в мелочах.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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