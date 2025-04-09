Ошибки, которые убивают даже дорогой линолеум — и как уложить его идеально

Когда денег на ремонт почти не осталось, а хочется "чтобы как в журнале", выручает один материал — линолеум. И если вы думаете, что он выглядит дёшево — просто не знаете, как его выбрать и правильно уложить.
Современные модели с имитацией паркета, плитки или даже камня смотрятся стильно и аккуратно. При этом:
А ещё - это самое доступное напольное покрытие в пересчёте на квадратный метр.
Важно ориентироваться не на внешний вид, а на класс износостойкости:
Совет: не надо стелить одинаковый линолеум по всей квартире. В спальне можно сэкономить, а вот на кухне — лучше взять что-то посерьёзнее.
Как надо: если нужен тёплый пол — постелите фанеру или ДСП. А ещё лучше — смонтируйте тёплый пол под бетонную стяжку.
Как надо: тщательно подметите, пропылесосьте, вымойте и дождитесь полного высыхания.
Как надо: если заливали стяжку — дайте ей просохнуть минимум 5-7 дней.
Как надо: проклеивайте! Это продлит срок службы и убережёт от деформаций.
Как надо: подбирайте плинтусы под цвет покрытия и крепите аккуратно, чтобы закрыть все стыки.
Даже с ограниченным бюджетом можно сделать аккуратный, стильный и долговечный пол, если:
Иногда секрет недорогого, но эффектного ремонта — в мелочах.
Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.
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