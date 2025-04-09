Второй самый зелёный город мира: Лондон удивляет своими природными сокровищами

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лондон официально является вторым самым зелёным городом в мире. В исторической битве севера и юга, востока и запада все части города всегда объединяло одно: везде есть потрясающие зелёные насаждения. От Ричмонд-парка до водно-болотных угодий Уолтемстоу — в столице нет ограничений на места для релаксации среди освежающей зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лондонский парк

Был составлен рейтинг, который доказывает, насколько Лондон экологичен. Компания Freepik, специализирующаяся на искусственном интеллекте, проанализировала отзывы Google о более чем 2000 зелёных насаждениях в 100 самых популярных городах мира, чтобы составить список городов с наибольшим количеством любимых мест для прогулок среди природы.

Лондон занимает второе место с 78 парками, уступая Токио, который может похвастаться поистине впечатляющими 159 парками.

Лондон возглавил список самых популярных зелёных насаждений: в среднем 5,18 миллиона поисковых запросов каждый год. В пятёрку лучших мест вошли Гайд-парк, Виктория-парк, Финсбери-парк, Хэмпстед-Хит и Риджентс-парк.

На третьем месте находится Париж с 63 зелёными насаждениями в черте города. Чтобы получить свои данные, Freepik изучил раздел TripAdvisor "Природа и парки" из 100 самых популярных городов мира, исключил достопримечательности с менее чем десятью отзывами, а затем собрал количество отзывов в Google и средний рейтинг в звёздах для оставшихся 2300 зеленых зон.

В 2019 году Лондон стал первым в мире городом — национальным парком в знак признания обильных зелёных насаждений и необходимости их защиты.

В следующий раз, когда вы подумаете о том, какой серый Лондон, просто помните, сколько здесь десятков парков, которые можно исследовать в любую погоду. Повезло лондонцам!

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

