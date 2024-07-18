Шокирующее падение доходов: дешёвые игры разрушили индустрию видеоигр в Великобритании

Глава издания GamesIndustry.biz обсудил доходы игровой индустрии в Великобритании за 2024 год.
В первом полугодии выручка снизилась на 30%, однако это не отражает полной картины продаж. Количество проданных копий видеоигр уменьшилось всего на 3% по сравнению с первым полугодием 2023 года.
Снижение выручки связано с популярностью более дешёвых игр. Например, шутер Helldivers 2, который стоит 40 долларов без скидок, стал лидером продаж в Великобритании за первое полугодие 2024 года. Вторая по популярности игра — обновлённая версия The Last of Us: Part II: Remastered, продающаяся за 50 долларов. Владельцы оригинала на PlayStation 4 могут обновиться за 10 долларов.
Для сравнения, в первом полугодии 2023 года самыми продаваемыми играми были крупнобюджетные проекты Hogwarts Legacy (60 долларов) и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (70 долларов). Таким образом, общее количество проданных копий игр осталось почти на том же уровне, но выручка заметно снизилась из-за более низкой стоимости новых проектов.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.