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Шокирующее падение доходов: дешёвые игры разрушили индустрию видеоигр в Великобритании

Выручка игровой индустрии в Великобритании упала на 30%

1:21
Видеоигры

Глава издания GamesIndustry.biz обсудил доходы игровой индустрии в Великобритании за 2024 год.

Выручка игровой индустрии в Великобритании упала на 30%
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, CC BY-SA 2.0

В первом полугодии выручка снизилась на 30%, однако это не отражает полной картины продаж. Количество проданных копий видеоигр уменьшилось всего на 3% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Снижение выручки связано с популярностью более дешёвых игр. Например, шутер Helldivers 2, который стоит 40 долларов без скидок, стал лидером продаж в Великобритании за первое полугодие 2024 года. Вторая по популярности игра — обновлённая версия The Last of Us: Part II: Remastered, продающаяся за 50 долларов. Владельцы оригинала на PlayStation 4 могут обновиться за 10 долларов.

Для сравнения, в первом полугодии 2023 года самыми продаваемыми играми были крупнобюджетные проекты Hogwarts Legacy (60 долларов) и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (70 долларов). Таким образом, общее количество проданных копий игр осталось почти на том же уровне, но выручка заметно снизилась из-за более низкой стоимости новых проектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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