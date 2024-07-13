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Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выходит 24 октября: новые возможности и уникальные отношения

Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8: дата выхода и новшества игрового процесса

2:11
Видеоигры

KOEI TECMO объявила о выходе ремейка "Romance of the Three Kingdoms 8", который состоится 24 октября. Игра будет доступна в цифровом формате на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8: дата выхода и новшества игрового процесса
Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Этот ремейк, основанный на версии 2001 года для PlayStation 2, предлагает новые функции, включая Power Up Kit, режим "Все офицеры играют" и "Сценарии на все периоды". В игре теперь будет 1000 офицеров вместо прежних 600, а общее количество сценариев достигнет 55, включая вымышленные.

Расширенный режим "Все офицеры играют" позволит игрокам контролировать как могущественных правителей, так и их подчиненных, а также стать свободным офицером, присоединившимся к кочующей армии. Это разнообразие обеспечивает уникальные впечатления от игры благодаря новым взаимодействиям и динамичным отношениям, которые могут быть как симбиотическими, так и антагонистическими.

Симбиотические отношения возникают при положительном взаимодействии с другими офицерами, что может привести к помощи в выполнении заданий и сражениях. В противоположность этому, антагонистические связи могут привести к игнорированию просьб или даже к активной враждебности на поле боя. Игроки смогут наблюдать за изменениями в этих отношениях с помощью специальных диаграмм, отображающих разнообразные связи между персонажами, такие как "Заклятые враги" или "Соперники".

Кроме того, новая функция "Истории" позволяет инициировать внутриигровые события, основанные на значимых исторических моментах или анекдотах офицеров, что придаст еще больше глубины игровому процессу.

Ремейк также вводит новый элемент "Черты характера", который отражает уникальные способности известных исторических фигур, таких как Цао Цао и Лю Бэй.

Эти новшества, наряду с интерактивными внутриигровыми событиями, сделают процесс игры более увлекательным и стратегически насыщенным.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE - First Trailer
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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