Новые коллаборации Fortnite: какие персонажи появятся в игре

В Fortnite может пройти коллаборация с Life is Strange

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В Fortnite насчитывается почти 2000 скинов, и только 200 из них являются коллаборационными, что составляет всего 10% от общего числа. Хотя может показаться, что их больше, это не так. Причина в том, что коллаборационные скины мы видим и слышим о них гораздо чаще, чем об оригинальных, которые тихо добавляются и удаляются из магазина.

Фото: Openverse by Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Возможно, в ближайшем будущем в преддверии выхода новой игры "Life Is Strange: Double Exposure" в Fortnite появится скин главной героини. Хотя ничего не предвещало этого, разработчик серии Life Is Strange, студия Deck Nine Games, выразил интерес к сотрудничеству с Fortnite.

Под постом с концептом скина Макс Колфилд они ответили: "Где высаживаемся?"

Следующая игра серии "Life Is Strange" должна выйти в конце октября, совпадая с Хэллоуином, событием "Фортнайт Кошмары", и началом сезона OG по второй главе. Кроме того, скины по FNAF тоже ожидаются. Поэтому трудно делать какие-то выводы, и пока все это остается на уровне слухов.