Новинки для PS5 в июле 2024: лучшие релизы, которые нельзя пропустить

Июль 2024 года может не принести нам крупных AAA-релизов, но это не значит, что владельцы PS5 останутся без увлекательных новинок. От динамичных экшенов до кооперративных шутеров, этот месяц порадует разнообразием и качеством проектов. Сегодня мы расскажем о самых интересных релизах для PS5, которые выйдут в ближайшее время.
Игра от разработчиков Genshin Impact и Honkai: Star Rail уже успела создать волну ажиотажа. Она представляет собой динамичный экшн с уникальной механикой и захватывающим сюжетом. Как и предыдущие проекты miHoYo, Zenless Zone Zero обещает глубокую проработку персонажей и впечатляющие визуальные эффекты, что уже привлекло множество поклонников.
В то же время The First Descendant от Nexon предлагает кооперативный шутер от третьего лица с упором на добычу и мародерство, что делает её редким представителем жанра лут-шутеров. Игроки смогут объединяться в команды, чтобы сражаться с врагами и добывать ценные ресурсы, что придаёт игре динамику и увлекательность.
The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak наконец-то добирается до аудитории, предлагая новую главу любимой JRPG-франшизы от Nihon Falcom. Игра сочетает в себе бои в реальном времени и пошаговые сражения, что придаёт ей уникальный оттенок.
Кроме того, Darkest Dungeon 2 наконец-то дебютирует на PS5. Эта игра продолжает традиции своего предшественника, предлагая сложные и мрачные приключения в стиле roguelike. Геймерам предстоит управлять командой героев, сражаясь с различными монстрами и преодолевая психологические трудности.
Интересный релиз июля, добавляющий ещё одну игру в жанре Soulslike в библиотеку PS5. Flintlock: The Siege of Dawn обещает интенсивные сражения, сложные испытания и богатый мир для исследования. Игры этого жанра славятся своей сложностью и требовательностью к игрокам, что привлекает поклонников хардкорных экшенов.
В этом месяце каждый найдёт что-то по своему вкусу, будь то кооперативные шутеры, глубокие JRPG, мрачные roguelike или хардкорные экшн-игры.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.