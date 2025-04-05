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Саша Бортич с юмором отметила Всемирный день крысы, раскрыв главных грызунов в своём окружении

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич, известная по сериалу "Между нами химия", оригинально подошла к празднованию Всемирного дня крысы 4 апреля. В личном блоге она опубликовала серию сторис с коллегами и близкими, иронично назвав их своими "крысами".

Саша Бортич
Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Бортич

В шуточный список вошли актрисы Марина Васильева, Стася Милославская и Маруся Фомина, актёры Александр Пикуль и Игорь Бычков, а также Андрей Максимов — звезда "Фишера", с которым Бортич ранее связывали романтические слухи.

"Крыса номер шесть, с которой нас многое связывает", — подписала кадр с ним артистка.

Завершила "парад" трогательная архивная фотография с мамой. "Главная и самая любимая крыса, подарившая мне жизнь", — отметила Бортич, добавив с юмором: "Молодая крыса-мать со своим крысёнышем в естественной среде обитания".

Родители Саши развелись, когда ей было три года: детство она провела у бабушки в Гродно, позже переехала с матерью в Москву. В 2020 году Бортич родила сына в браке с предпринимателем Евгением Савельевым, но спустя три года пара рассталась.

Ранее звезда сериала "Эмили в Париже" признался в отношениях с американской актрисой.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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