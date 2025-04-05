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Один ингредиент из кухни — и ваши помидоры крепче и урожайнее

1:47
Садоводство

Многие дачники не представляют свой сезон без старой доброй пищевой соды. Ею опрыскивают, подкармливают, борются с вредителями. Но мало кто знает, что для томатов сода может стать настоящей палочкой-выручалочкой — и в критический момент пересадки, и в период формирования урожая.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Зачем томатам сода

Пищевая сода обладает слабощелочной реакцией. А это именно то, что нужно помидорам в определённые фазы роста — она помогает защитить их от болезней, улучшает усвоение питательных веществ и даже влияет на вкус плодов.

Первый полив после пересадки

Пересадка — стресс для рассады. Помидоры в этот момент особенно уязвимы, и даже мелкая ошибка может замедлить их развитие.

Что делать:

Сразу после пересадки в открытый грунт или теплицу можно полить растения раствором соды:

10 г пищевой соды на 1 литр воды.

Это помогает снизить кислотность в прикорневой зоне, защищает от грибков и укрепляет иммунитет молодых саженцев.

После цветения — новая волна поддержки

Когда цветение заканчивается, помидоры направляют все силы на формирование завязей. В это время им особенно нужна помощь.

Тот же рецепт (10 г соды на 1 л воды) подойдёт и на этом этапе. Он поможет завязям развиваться крепкими, повысит устойчивость к болезням и улучшит общее состояние куста.

Важно: сода — не волшебное средство от всех проблем. Но применённая вовремя, она может серьёзно помочь в уходе за томатами. Главное — не переборщить: достаточно одного-двух поливов на каждом этапе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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