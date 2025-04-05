Простая замена масла может продлить жизнь — исследование подтверждает

Резкие перемены в питании пугают. Но что, если для пользы здоровью достаточно всего одной простой замены? Именно такую связь установили специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.
Учёные советуют отказаться от сливочного масла в пользу растительных масел: оливкового, рапсового, подсолнечного, кукурузного и других. Такая замена снижает риск преждевременной смерти и положительно влияет на здоровье сердца.
"Люди, регулярно употреблявшие растительные масла вместо сливочного масла, жили дольше", — отмечается в исследовании.
Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А растительные масла, наоборот, богаты ненасыщенными жирами и омега-3, которые поддерживают здоровье сосудов.
Те, кто заменил 1 порцию сливочного масла (примерно столовую ложку) на растительное масло, снижали риск общей смертности на до 8 %, а смертности от сердечно-сосудистых причин — на до 12 %.
Используйте оливковое масло в салатах и при готовке.
Замените сливочное масло в кашах на ложку растительного.
При выпечке попробуйте растительное масло вместо сливочного — в большинстве рецептов это возможно.
Даже небольшие изменения в рационе, если они регулярны, могут стать вкладом в долголетие.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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