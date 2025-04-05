Как Урал с коляской стал легендой за рубежом

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"Урал" с коляской — один из немногих советских мотоциклов, который не просто дожил до наших дней, но и стал иконой за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Franco Atirador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ural IMZ 650 1

Его знают в Америке, коллекционируют в Японии, обожают в Германии и катаются по бездорожью в Австралии. А ведь начиналось всё с сурового военного заказа и копии BMW…

Родословная: BMW, война и советский ответ

История "Урала" началась в 1940-х, когда СССР срочно понадобились надёжные армейские мотоциклы.

Инженеры взяли немецкий BMW R71, "вдохновились" им — и появился М-72. Именно с него началась история "Урала" и "Днепра". На Урале, в Ирбите, построили завод, эвакуированный из Москвы. Отсюда и название — Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ).

Почему "Урал" полюбили за границей?

Несмотря на простоту и тяжеловесность, "Урал" оказался мотоциклом, который неубиваем и харизматичен:

Коляска с приводом — не просто сиденье, а полноценный 2WD-внедорожник

Минимум электроники — чинится на коленке

Брутальный стиль — идеален для кастомов и ретро-энтузиастов

Атмосфера "олдскула" — байкеры любят дух настоящего железа без пластика.

В США часто сравнивают "Урал" с Harley — но только "по-советски суровым".

Где и кто покупает "Урал" сейчас?

Сегодня "Урал" — экспортный продукт №1 среди советских мотоциклов.

США и Канада — основной рынок. Цена нового "Урала Gear-Up" — от $18,000!

Япония — любят за эстетику и коллекционируют.

Европа — часто берут как ретро или для туризма.

Австралия и Новая Зеландия — обожают как вездеход на фермы и охоту.

Даже в фильмах и играх "Урал" — как символ брутальности: он был в "Индиане Джонсе", Call of Duty, Джеймсе Бонде.

"Урал" с коляской — это символ другого времени. Брутальный, шумный, тяжёлый — но зато настоящий.

Из советского армейского железа он превратился в стильную легенду, которую ценят во всём мире.