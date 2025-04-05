Как Урал с коляской стал легендой за рубежом

"Урал" с коляской — один из немногих советских мотоциклов, который не просто дожил до наших дней, но и стал иконой за границей.
Его знают в Америке, коллекционируют в Японии, обожают в Германии и катаются по бездорожью в Австралии. А ведь начиналось всё с сурового военного заказа и копии BMW…
Родословная: BMW, война и советский ответ
История "Урала" началась в 1940-х, когда СССР срочно понадобились надёжные армейские мотоциклы.
Инженеры взяли немецкий BMW R71, "вдохновились" им — и появился М-72. Именно с него началась история "Урала" и "Днепра". На Урале, в Ирбите, построили завод, эвакуированный из Москвы. Отсюда и название — Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ).
Почему "Урал" полюбили за границей?
Несмотря на простоту и тяжеловесность, "Урал" оказался мотоциклом, который неубиваем и харизматичен:
В США часто сравнивают "Урал" с Harley — но только "по-советски суровым".
Где и кто покупает "Урал" сейчас?
Сегодня "Урал" — экспортный продукт №1 среди советских мотоциклов.
Даже в фильмах и играх "Урал" — как символ брутальности: он был в "Индиане Джонсе", Call of Duty, Джеймсе Бонде.
"Урал" с коляской — это символ другого времени. Брутальный, шумный, тяжёлый — но зато настоящий.
Из советского армейского железа он превратился в стильную легенду, которую ценят во всём мире.
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