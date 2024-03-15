Обзор Dragon’s Dogma II появился в сети

Трейлер Dragon’s Dogma II показали пользователям

0:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Capcom опубликовала обзорный трейлер Dragon's Dogma II. В нем рассказано об особенностях игры. Видео появилось на YouTube.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Релиз игры собираются выпустить 22 марта этого года. Тайтл выйдет для ПК в цифровом магазине и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X. На них доступен бесплатный редактор персонажей для игры. В нем пользователь может создать героя и его компаньона, а позже перенести в основную игру.

Кстати, авторы игры выпустили системные требования Dragon’s Dogma II.

Для запуска потребуются процессор не слабее Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600 и видеокарта как минимум уровня GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5500 XT.