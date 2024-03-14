Стало известно, сколько денег ушло на расходы команды Into The Breach по CS2

Глава ITB раскрыл информацию о том, почему клуб боялся не покрыть расходы в 2024 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Главный исполнительный директор Into The Breach Сэм Македонио сообщил о расходах на состав по Counter-Strike 2 и судьбе участников коллектива.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"CRUC1AL и rallen найдут себе команды, и пусть это займет столько времени, сколько им нужно, мы будем их поддерживать. Мы в долгу перед ними. Пока что уйдем из CS, а когда вернемся, то сосредоточимся на квалификации к Shanghai Major", — написал в соцсети Македонио.

По его словам, расходы на заработную плату игроков составили $19 300 в месяц. Траты же на переезды, персонал, буткемп, общие расходы, рейтинговые бонусы, бонусы за лояльность составляли $57 800 в среднем в месяц.

Добавим, что завершающим турниром для Into The Breach стал PGL CS2 Major Copenhagen 2024: European RMR A. После соревнования решили расформировать клуб. Из коллектива ушли Кевин misutaaa Рабье, Ауримас Bymas Пипирас и Томас Thomas Уттинг. Остальные игроки находятся в инактиве.