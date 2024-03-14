Первый патч для ремастеров Tomb Raider принес обратно текстуры и множество улучшений

Улучшения и HD-текстуры: первый патч для Tomb Raider I-III Remastered

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Авторы ремастера Tomb Raider I-III Remastered объявили о выпуске первого патча, внесшего значительные улучшения и изменения во все три доступные игры.

Фото: flickr.com by Stefan is licensed under CC BY-SA 2.0

Всем трем играм добавлены HD-текстуры, которых не хватало в некоторых местах, а также исправлены проблемы с отображением текстур под лестницами при движении камеры.

Кроме того, освещение в тусклых локациях было обновлено, что сделает поиск предметов в этих местах более удобным.

В первой игре исправлены размеры изображений картин в доме Лары, устранена ошибка с частично пропавшей дверью на уровне в Египте и обновлены текстуры. Во второй части исправлена ошибка с вылетом на уровне Home Sweet Home, а также исправлены другие технические недочеты, такие как возврат пропавших секретов и улучшена работа снегохода.

В третьей игре водопад больше не исчезает при переключении уровней в комнате управления, и исправлена ошибка с секретным уровнем All Hallows.

Tomb Raider I-III Remastered вышел 14 февраля на PC, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox.

Tomb Raider I-III Remastered | Official Launch Trailer