Daxak вернулся на профессиональную сцену

Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins

Бывший тренер PSG Quest Никита Daxak Кузьмин будет выступать за клуб Ninja Penguins.

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Отметим, что из предыдущего коллектива он ушел в конце января 2024-го года.

Никита не играл на профессиональной сцене около шести месяцев — с отборочных на TI12, где вместе с Level UP занял только шестое место.

В новой команде Кузьмин теперь офлейнер, причем он уже успел выиграть первый официальный матч — в европейских закрытых отборочных на Elite League по Dota 2.

Daxak, по сути, пришел в обновленный состав. Ninja Penguins выступает с начала года и даже успел выиграть European Pro League Season 16. Однако перед стартом квалификации на Elite League ростер почти полностью обновился, остался только "старожил" команды, опытный Милан MiLAN Козомара.