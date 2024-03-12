Daxak вернулся на профессиональную сцену

Бывший тренер PSG Quest Никита Daxak Кузьмин будет выступать за клуб Ninja Penguins.
Отметим, что из предыдущего коллектива он ушел в конце января 2024-го года.
Никита не играл на профессиональной сцене около шести месяцев — с отборочных на TI12, где вместе с Level UP занял только шестое место.
В новой команде Кузьмин теперь офлейнер, причем он уже успел выиграть первый официальный матч — в европейских закрытых отборочных на Elite League по Dota 2.
Daxak, по сути, пришел в обновленный состав. Ninja Penguins выступает с начала года и даже успел выиграть European Pro League Season 16. Однако перед стартом квалификации на Elite League ростер почти полностью обновился, остался только "старожил" команды, опытный Милан MiLAN Козомара.
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