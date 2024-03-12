Daxak вернулся на профессиональную сцену

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Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins

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Бывший тренер PSG Quest Никита Daxak Кузьмин будет выступать за клуб Ninja Penguins.

Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins
Фото: wikimapia by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Отметим, что из предыдущего коллектива он ушел в конце января 2024-го года.

Никита не играл на профессиональной сцене около шести месяцев — с отборочных на TI12, где вместе с Level UP занял только шестое место.

В новой команде Кузьмин теперь офлейнер, причем он уже успел выиграть первый официальный матч — в европейских закрытых отборочных на Elite League по Dota 2.

Daxak, по сути, пришел в обновленный состав. Ninja Penguins выступает с начала года и даже успел выиграть European Pro League Season 16. Однако перед стартом квалификации на Elite League ростер почти полностью обновился, остался только "старожил" команды, опытный Милан MiLAN Козомара.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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