Devolver Digital и студия Nerial анонсировали выход нового карточного приключения Reigns: Beyond на PC и Nintendo Switch

Devolver Digital и студия Nerial объявили о выпуске нового карточного приключения Reigns: Beyond. Игра выйдет этой весной на Nintendo Switch и PC. Впервые она была выпущена в 2020 году, но до сих пор была доступна только в Apple Arcade.
В то время как предыдущие части серии Reigns позволяли игрокам взять на себя роль короля, борющегося с потребностями своих подданных и старающегося избежать падения своего королевства, в Reigns: Beyond игроки будут следить за приключениями межгалактической рок-группы, путешествующей по вселенной на космическом корабле.
Игроки будут собирать инопланетных музыкантов и легендарные инструменты, давать концерты в клубах, проводить репетиции и знакомиться с десятками ярких персонажей. Для всех этих мероприятий они будут использовать почти полторы тысячи карт с различными вариантами решений, помогая в битвах с космическими пиратами, сборщиками налогов и другими врагами.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.