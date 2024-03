Devolver Digital и студия Nerial анонсировали выход нового карточного приключения Reigns: Beyond на PC и Nintendo Switch

Devolver Digital и Nerial анонсировали Reigns: Beyond для Nintendo Switch и PC

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Devolver Digital и студия Nerial объявили о выпуске нового карточного приключения Reigns: Beyond. Игра выйдет этой весной на Nintendo Switch и PC. Впервые она была выпущена в 2020 году, но до сих пор была доступна только в Apple Arcade.

Фото: youtube.com by BeatEmUps is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В то время как предыдущие части серии Reigns позволяли игрокам взять на себя роль короля, борющегося с потребностями своих подданных и старающегося избежать падения своего королевства, в Reigns: Beyond игроки будут следить за приключениями межгалактической рок-группы, путешествующей по вселенной на космическом корабле.

Игроки будут собирать инопланетных музыкантов и легендарные инструменты, давать концерты в клубах, проводить репетиции и знакомиться с десятками ярких персонажей. Для всех этих мероприятий они будут использовать почти полторы тысячи карт с различными вариантами решений, помогая в битвах с космическими пиратами, сборщиками налогов и другими врагами.

Reigns: Beyond | Coming soon to Nintendo Switch and PC