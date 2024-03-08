Xbox Partner Preview 2024: Frogwares представила сиквел The Sinking City

The Sinking City 2: Лавкрафт, Аркхэм, два ствола

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На весенней презентации Xbox Partner Preview 2024 киевская студия Frogwares представила дебютный трейлер своего нового хоррора "The Sinking City 2", события которого снова разворачиваются во вселенной писателя Говарда Лавкрафта.

Фото: youtube.com by Frogwares is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первая часть детективного экшна с открытым миром вышла в 2016 году и была воспринята неоднозначно. Во второй части мистического квеста "The Sinking City" без детективных элементов тоже не обойдется, однако в этот раз разработчики "Sherlock Holmes: The Awakened" уделили больше внимания боевой системе, и игра превратилась в полноценный хоррор-квест.

Релиз заявлен на 2025 год для Xbox, PC и PlayStation.

The Sinking City 2 - Announce Trailer | Xbox Partner Preview