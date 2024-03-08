Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лотус начнет поставки модели Emira в США после получения сертификата от CARB
Что лучше использовать для заправки салата — масло или сметану?
Появление растяжек: причины и способы борьбы с ними
Как родословная влияет на поведение собак
Интересные и занимательные: фильмы, которые можно посмотреть на 8 марта
Россияне смогут получить возмещения по вкладам через "Госуслуги"
Сорта вишни: наслаждение в каждом плоде
Не рекомендуется забирать из гостиницы ЭТИ вещи
Стас Намин о навещении Аллы Пугачёвой в Израиле: "Она живет намного хуже, чем в России"
Xbox Partner Preview 2024: Frogwares представила сиквел The Sinking City

The Sinking City 2: Лавкрафт, Аркхэм, два ствола

0:45
Видеоигры

На весенней презентации Xbox Partner Preview 2024 киевская студия Frogwares представила дебютный трейлер своего нового хоррора "The Sinking City 2", события которого снова разворачиваются во вселенной писателя Говарда Лавкрафта.

The Sinking City 2: Лавкрафт, Аркхэм, два ствола
Фото: youtube.com by Frogwares is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первая часть детективного экшна с открытым миром вышла в 2016 году и была воспринята неоднозначно. Во второй части мистического квеста "The Sinking City" без детективных элементов тоже не обойдется, однако в этот раз разработчики "Sherlock Holmes: The Awakened" уделили больше внимания боевой системе, и игра превратилась в полноценный хоррор-квест.

Релиз заявлен на 2025 год для Xbox, PC и PlayStation.

The Sinking City 2 - Announce Trailer | Xbox Partner Preview
Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Последние материалы
Стас Намин о навещении Аллы Пугачёвой в Израиле: "Она живет намного хуже, чем в России"
В России снимут римейк советского фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса"
Счётная палата: женщины в РФ работают в важных отраслях с низкой зарплатой
Узнайте все о лазерной эпиляции: процесс, ощущения и результаты
Кражи в самолётах: советы по обеспечению безопасности во время перелетов
Следующее поколение BMW M3 будет представлено в двух вариантах: бензиновом и электрическом
Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: отличное блюдо для праздника
Что обязательно учитывать при покупке теплицы
Адам Сэндлер заработал больше всех голливудских актеров в 2023 году
Болят спина и шея? Проверьте осанку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников