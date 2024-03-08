Xbox Partner Preview 2024: Frogwares представила сиквел The Sinking City

На весенней презентации Xbox Partner Preview 2024 киевская студия Frogwares представила дебютный трейлер своего нового хоррора "The Sinking City 2", события которого снова разворачиваются во вселенной писателя Говарда Лавкрафта.
Первая часть детективного экшна с открытым миром вышла в 2016 году и была воспринята неоднозначно. Во второй части мистического квеста "The Sinking City" без детективных элементов тоже не обойдется, однако в этот раз разработчики "Sherlock Holmes: The Awakened" уделили больше внимания боевой системе, и игра превратилась в полноценный хоррор-квест.
Релиз заявлен на 2025 год для Xbox, PC и PlayStation.
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