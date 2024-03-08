Норвежская студия Hyper Games презентовала игру о муми-троллях

В Steam вышла семейная игра "Snufkin: Melody of Moominvalley" от норвежской студии Hyper Games, чей предыдущий релиз "Страх темноты" (Mørkredd) был объявлен "игрой года" на ежегодном конкурсе норвежской игроиндустрии "Spillprisen" в 2020 году.
Это графическая история, объединившая в себе захватывающие приключения и непередаваемую атмосферу вселенной муми-троллей, созданную знаменитой Туве Янссон, с открытым миром и приятным визуальным стилем. Игроку предстоит помогать удивительным существам от лица Снусмумрика и заниматься вандализмом, чтобы спасти Муми-дол от амбициозных планов Смотрителя парка.
Проникнуться духом игры поможет великолепная музыка от исландцев из Sigur Rós.
По словам разработчиков, "Snufkin: Melody of Moominvalley" представляет собой доброе и умиротворяющее развлечение для всей семьи, где механики открытого мира сочетаются с элементами головоломок, пряток и музыки.
Проект выйдет на ПК, гибридной консоли Nintendo Switch и мобильных устройствах iOS и Android.
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