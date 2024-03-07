У Hasbro и Wizards of the Coast в разработке около 40 видеоигр, но они выделяют среди всех Larian Studios

У Hasbro и Wizards of the Coast в разработке около 40 видеоигр

1:12 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Согласно эксклюзивному интервью порталу Gamefile, вице-президент компании Hasbro Юджин Эванс озвучил амбициозные планы компании в сфере видеоигр. В настоящее время у Hasbro и её партнеров на стадии разработки находятся более 40 игр, среди которых нацелены на большие успехи. Компания активно вкладывает средства в развитие игровой индустрии и активно ищет новых партнеров для совместной работы над увлекательными проектами в различных жанрах и платформах.

Фото: flickr.com by Vancouver Film School is licensed under Commons, the free media repository

Следует отметить, что проект Baldur's Gate 3, разработанный Larian Studios совместно с Hasbro, стала успешной игрой в 2023 году для ПК и консолей. Эванс выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и совместную работу над будущими проектами, при этом продолжая успешное партнерство. По предварительным данным, Hasbro получила на свои счета уже около 90 миллионов долларов от продаж Baldur's Gate 3.

Несмотря на то, что пока неизвестно, каким образом будут развиваться отношения компаний, маловероятно, что Hasbro и Larian Studios не захотят выпустить ещё одну часть популярной игры Baldur's Gate.