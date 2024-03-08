Apple забанила аккаунт разработчика студии Epic Games за "ненадёжность"

Apple забанила Epic Games в App Store. Этим аккаунтом пользовались, чтобы выпускать Fortnite и лаунчера EGS в App Store. Об этом сообщили на сайте компании Тима Суини.
Дело в том, что Apple сначала согласовала создание аккаунта, но через несколько дней изменила позицию. Авторы Epic Games заявили, что американская компания нарушила законы Евросоюза, которые обязывают не препятствовать открытию сторонних магазинов приложений на iOS. Apple это высказывание не понравилось, и она привела его как одну из причин бана Epic Games. Также причиной послужила публикация Fortnite со сторонними способами оплаты в 2020 году, из-за чего компании долгое время судились. Epic Games проиграла Apple.
Суд отказался признать компанию Тима Кука монополистом, но обязал разрешить авторам пользоваться сторонними системами оплаты покупок в приложениях из App Store. Затем Apple потребовала от Epic Games выплату компенсации за нарушение правил и покрытие судебных издержек.
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